Россияне этим травят ВСУ: что такое хлорпикрин и в чем главная опасность

Это вещество использовали немцы во время Первой мировой войны, а теперь применяют россияне

Недавно США ввели санкции против России за использование запрещенных гранат с хлорпикрином на поле боя. Это соединение опасно для здоровья и жизни.

Во время Первой мировой войны его использовали немцы против войск Антанты, но впоследствии международное сообщество запретило использовать хлорпикрин. "Телеграф" узнал, что это за соединение и чем оно опасно.

Хлорпикрин: химические и физические свойства

В чистом виде представляет собой маслянистую жидкость с резким специфическим запахом. Она может быть прозрачной или бледно-желтой.

Жидкость умеренно растворима в воде при комнатной температуре. Хлорпикрин кипит при +112 градусах по Цельсию.

В чистом виде хлорпикрин является жидкостью

Шотландский химик Джон Стенхауз изобрел соединение в 1848 году, когда смешал гипохлорит натрия с пикриновой кислотой. Сегодня хлорпикрин синтезируют с помощью других реакций (нитрометана с гипохлоритом натрия или хлороформа с азотной кислотой).

Вещество запрещено для использования на поле боя. Об этом говорится в Конвенции о химическом оружии, положения которой неоднократно нарушала Россия.

Хлорпикрин также используется в сельском хозяйстве. Он эффективно борется с вредителями, сорняками и останавливает процесс гниения древесины. Эффективен на холоде, поэтому вещество используют даже зимой.

Как влияет на организм человека

Хлорпикрин является токсичным веществом и относится к соединениям II класса опасности. Его используют на поле боя как слезоточивый газ. Он повреждает кожу, слизистые и быстро впитывается в организм.

Симптомы отравления хлорпикрином:

тошнота и рвота;

головокружение;

сильное воспаление слизистых глаз, носа, дыхательных путей;

потеря сознания;

конвульсии.

При высоких концентрациях хлорпикрина возможно смертельное отравление. Человек может умереть через несколько минут, пишут "Факты". К тому же, вещество отравляет воду и пищу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне часто атакуют ВСУ химическим оружием. Однако не все инциденты включены в официальную статистику. Британские журналисты узнали подробности.