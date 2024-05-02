Соединенные Штаты официально обвинили РФ в использовании химического оружия в Украине: детали

В связи с атаками США наложили санкции на три российских государственных организации и четыре российские компании

США официально обвинили российский террористический режим в нарушении международного запрета на использование химического оружия в боевых действиях. Россия использует на фронте хлорпикрин и другие газы, обычно используемые при борьбе с массовыми беспорядками, сделав это официальным методом войны в Украине.

Об этом заявил Государственный департамент США, пишет информационное агентство Reuters. В заявлении Госдепартамента говорится, что случаев использования химического оружия россиянами фиксируется большое количество.

"Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", – говорится в документе.

В частности, речь идет о хлорпикрине – впервые использованном во время Первой мировой войны немецкими военными, этот газ внесен в список запрещенных удушающих веществ Организацией по запрету химического оружия (ОЗХЗ). В результате атаки этим веществом перед солдатами без противогазов становится выбор – либо бежать под огнем врага, либо задохнуться насмерть.

В связи с атаками США наложили санкции на три российских государственных организации и четыре российские компании, поддерживавшие деятельность этих организаций. В частности, под санкции попало российское специализированное военное подразделение – оно способствовало массовым атакам с применением хлорпикрина против украинских военных.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят новые доказательства преступлений России.

Российские террористы на фронте проводят системную кампанию по использованию против украинских военных химического вооружения. Несмотря на то, что такие действия запрещены международными конвенциями, российские террористы плевать хотели на международное право и почти каждый день проводят несколько химических атак на украинские позиции по всей линии фронта, что делает войну все больше похожей именно на Первую мировую, где химическое оружие было нормой.