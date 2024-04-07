Россияне проводят кампании химических атак на ВСУ: британские журналисты узнали детали

Официальная статистика отражает только небольшую часть использования химического оружия террористами

Российские террористы на фронте проводят системную кампанию по использованию против украинских военных химического вооружения. Несмотря на то, что такие действия запрещены международными конвенциями, российские террористы плевать хотели на международное право и почти каждый день проводят несколько химических атак на украинские позиции по всей линии фронта, что делает войну все более похожей именно на Первую мировую, где химическое оружие было нормой.

Об этом говорится в расследовании британского издания The Telegraph. Журналисты пообщались с несколькими украинскими военными, непосредственно участвовавшими в боях и подтвердившими, что российские террористы ежедневно атаковали позиции ВСУ с помощью беспилотников с химическими боеприпасами.

Обычно террористы сбрасывают с БПЛА гранаты со слезоточивым газом и другими химикатами. Газ CS (хлоробензальмалононитрил) в мирное время использует спецназ против беспорядков, однако на войне его использование запрещено. Впрочем, сказал изданию украинский разведчик, который "работает" у Часов Яра, террористам это не мешает почти каждый день атаковать газовыми гранатами каждую позицию на этом участке фронта.

Даже в случае, если атака не смертельная, она вызывает панику, заставляет покинуть укрытие, а для россиян это возможность атаковать военных. Еще несколько солдат сказали изданию, что противогазы в таких случаях спасли не одну жизнь. Теперь военные вынуждены носить их с собой, поскольку террористы постоянно бросают газовые гранаты – но противогазы часто довольно старые, еще советские, поэтому не обеспечивают полную защиту.

Журналисты смогли получить одну из таких гранат и изучить ее. Гранату доставали украинские военные специально, чтобы иметь доказательство атак российских террористов. Эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия Марк Майкл Блум после изучения подтвердил – это российская граната К-51 со слезоточивым газом.

Однако, кроме "слезогонки", российские террористы используют хлор, хлорпикрин и цианистый водород – и это уже настоящие боевые ядовитые газы. Официальная статистика говорит о 626 случаях химических атак, однако на самом деле это только небольшая часть. Журналистам даже пришлось читать документ об атаке террористов у Бахмута, когда они использовали ядовитые газы против воинов ВСУ.

"Российские беспилотники сбросили три химических гранаты, предположительно начиненные CS, прямо на их позиции. Когда солдаты пытались сбежать, их атаковали снарядами и беспилотниками, сбрасывая обычные гранаты. Учебное пособие говорит солдатам оставаться на месте и терпеть первые несколько минут влияния слезоточивого газа, а не убегать со своих боевых позиций. После первых нескольких минут влияния, говорится в документе, действие газа ослабевает", – пишет издание.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят новые доказательства преступлений России.

За последний месяц мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксирован 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.