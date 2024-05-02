Росіяни цим труять ЗСУ: що таке хлорпікрин та у чому головна небезпека

Цю речовину використовували німці під час Першої світової війни, а тепер застосовують росіяни

Нещодавно США ввели санкції проти Росії за використання заборонених гранат з хлорпікрином на полі бою. Ця сполука є небезпечною для здоров’я та життя.

Під час Першої світової війни її використовували німці проти військ Антанти, але згодом міжнародна спільнота заборонила використовувати хлорпікрин. "Телеграф" дізнався, що це за сполука та чим вона небезпечна.

Хлорпікрин: хімічні та фізичні властивості

У чистому вигляді є маслянистою рідиною з різким специфічним запахом. Вона може бути прозорою чи блідо-жовтою.

Рідина помірно розчинна у воді за кімнатної температури. Хлорпікрин кипить при +112 градусів за Цельсієм.

У чистому вигляді хлорпікрин є рідиною

Шотландський хімік Джон Стенхауз винайшов сполуку у 1848 році, коли змішав гіпохлориту натрію з пікриновою кислотою. Сьогодні хлорпікрин синтезують за допомогою інших реакцій (нітрометану з гіпохлоритом натрію або ж хлороформу з азотною кислотою).

Речовина заборонена для використання на полі бою. Про це йдеться у Конвенції про хімічну зброю, положення якої Росія неодноразово порушувала.

Хлорпікрин також використовують у сільському господарстві. Він ефективно бореться зі шкідниками, бур’янами та зупиняє процес гниття деревини. Ефективний на холоді, тому речовину застосовують навіть взимку.

Як впливає на організм людини

Хлорпікрин є токсичною речовиною та належить до сполук II класу небезпеки. Його використовують на полі бою як сльозогінний газ. Він пошкоджує шкіру, слизові та швидко всмоктується в організм.

Симптоми отруєння хлорпікрином:

нудота і блювота;

запаморочення;

сильне запалення слизових очей, носа, дихальних шляхів;

втрата свідомості;

конвульсії.

При високих концентраціях хлорпікрину можливе смертельне отруєння. Людина може вмерти за кілька хвилин, пишуть "Факти". До того ж речовина отруює воду та їжу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни часто атакують ЗСУ хімічною зброєю. Проте не всі інциденти включені в офіційну статистику. Британські журналісти дізнались подробиці.