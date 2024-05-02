Под Авдеевкой ― ад, на других направлениях тоже сложно: ситуация на фронте (карта)

ВСУ отбивают атаки и истощают врага на поле боя

В четверг, 2 апреля, начался 799-й день великой войны России против Украины, за последние сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Россияне массированно штурмуют позиции ВСУ по всем направлениям.

Оккупационные войска больше всего давят под Авдеевкой. На этот отрезок фронта за последние сутки пришлась треть всех атак, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

На Купянском направлении за последние сутки отбито 14 атак. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Харьковской (Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки) и Луганской (Стельмаховка) областей.

Оккупационные войска давят с разных сторон

Силы обороны отразили 14 атак на Лиманском направлении. Оккупационные войска наступали в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, но без успехов для врага.

Россияне хотят продвинуться на этом отрезке фронта, но получают "по зубам" от украинских военных

За сутки ВСУ отразили 20 атак на Бахмутском направлении. Россияне атаковали возле Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного и Нового Донецкой области.

Бахмутское направление – одно из самых горячих на поле боя

Треть всех суточных атак пришлась на Авдеевское направление. Силы обороны отразили 39 штурмов в районах населенных пунктов Очеретино, Архангельское, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Прогресс, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Калиновое, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Под Авдеевкой сейчас настоящий ад

На Новопавловском направлении отбиты 22 атаки. Враг пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Россияне штурмовали позиции Сил обороны при поддержке авиации.

Враг атаковал позиции Сил обороны с земли и воздуха

Сравнительно спокойно было на Ореховском направлении. За последние сутки россияне дважды атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На юге наблюдается определенное затишье

Враг совершил 9 атак на Херсонском направлении. Россияне хотят выбить подразделения сил обороны на левом берегу Днепра, однако без успехов.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Херсона

Отметим, немецкие эксперты считают, что Украине недостаточно военных, чтобы остановить российскую армию. На фронте не хватает людей, потому что реально воюют только 15% военнообязанных.

Ранее "Телеграф" писал, за какой город будут идти тяжелые бои в ближайшее время, если не удастся сдержать российские войска. Прогнозом поделился ветеран АТО Евгений Дикий.