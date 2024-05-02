Укр

Под Авдеевкой ― ад, на других направлениях тоже сложно: ситуация на фронте (карта)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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На востоке страны идут самые ожесточенные бои Новость обновлена 02 мая 2024, 09:35
На востоке страны идут самые ожесточенные бои. Фото Коллаж "Телеграфа"

ВСУ отбивают атаки и истощают врага на поле боя

В четверг, 2 апреля, начался 799-й день великой войны России против Украины, за последние сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Россияне массированно штурмуют позиции ВСУ по всем направлениям.

Оккупационные войска больше всего давят под Авдеевкой. На этот отрезок фронта за последние сутки пришлась треть всех атак, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

На Купянском направлении за последние сутки отбито 14 атак. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Харьковской (Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки) и Луганской (Стельмаховка) областей.

Купянское направление 02.05.24
Оккупационные войска давят с разных сторон

Силы обороны отразили 14 атак на Лиманском направлении. Оккупационные войска наступали в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, но без успехов для врага.

Лиманское направление 02.05.24
Россияне хотят продвинуться на этом отрезке фронта, но получают "по зубам" от украинских военных

За сутки ВСУ отразили 20 атак на Бахмутском направлении. Россияне атаковали возле Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного и Нового Донецкой области.

Что происходит на Бахмутском направлении 2 мая 2024 года
Бахмутское направление – одно из самых горячих на поле боя

Треть всех суточных атак пришлась на Авдеевское направление. Силы обороны отразили 39 штурмов в районах населенных пунктов Очеретино, Архангельское, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Прогресс, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Калиновое, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении 2 мая
Под Авдеевкой сейчас настоящий ад

На Новопавловском направлении отбиты 22 атаки. Враг пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Россияне штурмовали позиции Сил обороны при поддержке авиации.

На Новопавловском направлении за сутки отбиты 22 атаки
Враг атаковал позиции Сил обороны с земли и воздуха

Сравнительно спокойно было на Ореховском направлении. За последние сутки россияне дважды атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Карта Ореховского направления 2 мая
На юге наблюдается определенное затишье

Враг совершил 9 атак на Херсонском направлении. Россияне хотят выбить подразделения сил обороны на левом берегу Днепра, однако без успехов.

Ситуация на Херсонском направлении 02.05.2024
Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Херсона

Отметим, немецкие эксперты считают, что Украине недостаточно военных, чтобы остановить российскую армию. На фронте не хватает людей, потому что реально воюют только 15% военнообязанных.

Ранее "Телеграф" писал, за какой город будут идти тяжелые бои в ближайшее время, если не удастся сдержать российские войска. Прогнозом поделился ветеран АТО Евгений Дикий.

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