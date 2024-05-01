Лучшие турецкие САУ для ВСУ – чем они помогут на передовой

Турецкая САУ заметно превосходит российские аналоги

Украина может получить от Турции 12 самоходных артиллерийских установок Т-155 Fırtına калибром 155-мм и боеприпасы к ним. Это может случиться благодаря оплате будущей покупки США, что вызвало интерес со стороны Пентагона.

Об этом сообщают турецкие СМИ, специализирующиеся на освещении ситуации в ВПК Турции. По их данным речь может идти о 12 САУ, которые станут дополнением к уже поставляемым турецкими боеприпасами, бронетехникой, БПЛА и артиллерией.

Т-155 Fırtına по сути являются лицензионной копией южнокорейской САУ K9 Thunder, являющейся одной из новейших (производство начато в 1999-м году) в мире в своем классе. При этом турецкая САУ имеет свою башню, шасси, улучшенную систему управления огнем, связи, навигации, и напоминает польскую самоходку САУ, также созданную на базе K9 Thunder и хорошо знакомой бойцам ВСУ.

Что до боевых возможностей, то Т-155 Fırtına способна стрелять со скоростью до 6 выстрелов в минуту, но при необходимости может дать и более высокий темп стрельбы – 3 выстрела за 15 секунд. С собой расчет орудия может возить до 48 снарядов. Последние способны пролететь на расстояние до 30 км если речь идет об обычных боеприпасах, и до 40 км – для активно-реактивных.

Для сравнения, основная САУ российской армии "Мста-С" калибром 152 мм может стрелять активно-реактивным снарядом на 29 км и на 25 км – обычным. То есть Т-155 Fırtına может с безопасной дистанции легко накрыть российскую пушку.

При этом Т-155 Fırtına имеет довольно неплохую броню, защищающую ее от прямого попадания оружия калибром до 14,5 мм включительно, и артиллерийских осколков. К тому же на борту имеется крупнокалиберный пулемет.

Сама САУ на гусеничном шасси, что с одной стороны делает его тяжелее чем колесная "Богдана", с другой – кроме улучшенной защиты дает и лучшую проходимость, особенно по бездорожью.

Заметим, что интерес к Т-155 Fırtına в Украине проявляли еще в 2023-м году, правда тогда особой конкретики не прозвучало. Но с учетом наличия у турецкой армии более 300 подобных САУ, поставка 12 из них ВСУ не особо отразится на обороноспособности Турции.