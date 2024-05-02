Оборона Часового Яра: полковник запаса ВСУ оценил риск захвата города РФ к "сакральным датам"

Наши воины защищают каждый метр украинской земли

Россияне не жалея ни живой силы ни техники пытаются достичь успехов на фронте, чтобы сделать "подарок" своему диктатору Владимиру Путину к его инаугурации 7 мая. По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, приоритетным направлением для оккупантов сейчас является Часов Яр.

"Ничего не изменилось, им нужны весомые результаты, скоро инаугурация Путина, день "победобесия" и надо рапортовать о каких-то успехах", — сказал он "24 каналу".

Однако, уверен Черник, к своим символическим датам россияне серьезных тактических успехов на фронте не достигнут. Единственный вариант для оккупантов добиться их — массированное применение авиации.

Это проблематично для врага, потому что для этого им пришлось бы одновременно применить хотя бы 6 самолетов Су-34. Враг вряд ли пойдет на такой шаг после эффективного сбития украинскими защитниками своих самолетов.

Кроме того, даже на захват Авдеевки, которую россияне засыпали рекордным количеством авиабомб (более 250 тяжелых бомб за сутки), у врага ушло 4 месяца. В целом с начала агрессии враг захватывал город 10 лет.

Вместе с тем враг пытается развивать успехи в направлении Очеретиного и обойти Часов Яр с севера. Некоторые аналитики считают, что есть риск окружения ВСУ. По мнению Черника, такое развитие событий маловероятно. Разговоры об этом — информационно-психологические операции противника. С их помощью он пытается расшатать мотивацию украинцев.

"Чтобы организовать такую большую операцию и создать тиски, нужно хотя бы 40-тысячный корпус. Если бы его планировали наращивать, уверен, что уже появилась бы такая разведывательная информация", — пояснил Черник.

Издание Associated Press опубликовало видео Часового Яра, снятое с дрона. Город подвергся масштабным разрушениям, практически все здания в нем повреждены.

Как сообщал "Телеграф", бывший командир штурмовой роты штурмового батальона Михаил Онуфер оценил, насколько критичной будет потеря Часового Яра для краматорской агломерации, то есть всех городов от Константиновки до Славянска. В этих прифронтовых городах много гражданских.