Що з Очеретиним? У ЗСУ розповіли, чи вдалось росіянам закріпитися

Бої за населений пункт ще тривають

В Покровському районі в Очеретиному росіянам вдалося прорватися і закріпитися. Але частина, в якій перебуває противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів.

Бої за населений пункт ще тривають. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ", — розповів Волошин.

Очеретине на мапі

За його словами, ЗСУ наразі застосовують усі сили щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

"З цією метою було введено додаткові сили і засоби резерву", — зазначив Волошин.

Також в ОСУВ "Хортиця" зазначили, що на покровському та курахівському напрямках тривають запеклі бої, там найскладніша ситуація наразі.

За словами Волошина, на цих напрямках ворог задіяв до чотирьох своїх бригад і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки. Головно мета окупаційної армії — пробитися до Покровська та Курахового.

Відстань від Покроська до Очеретиного

"На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, із нашого боку здійснюється переміщення бригад, які відновили свою боєздатність", — зазначив речник.

Раніше "Телеграф" писав, що 98-річна жінка сама вийшла з окупованої частини Очеретино. Вона під обстрілом пройшла 10 км фронту.