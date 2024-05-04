Война – день 801: Россия несет сокрушительные потери и изменила тактику обстрелов

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 4 мая 2024 года. В преддверии Пасхи в Украине продолжаются тревоги, — только за прошлые сутки было четыре взлета МиГа-31К. Однако если раньше Россия активно использовала для атак против Украины ударные беспилотники типа "Шахед", то в последнее время делает ставку на ракетные удары с корректировкой с разведывательных беспилотников. По оценкам Франции, потери России составляют уже 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми, — это даже больше, чем в сводках Генштаба ВСУ.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушная тревога объявлена только в Харьковской и Донецкой областях.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 04.05.2024

С ситуацией в Украине за 1 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 798: россияне собирают силы для атаки в трех направлениях и обстреливают Одессу

Информацию за 2 мая смотрите по ссылке: Война — день 799: россияне наращивают давление на фронте и продолжают разрушительные обстрелы Одессы

О том, что происходило 3 мая, читайте в материале: Война – день 800: на фронте тяжелая ситуация, но россиянам активно дают по зубам