Война – день 800: на фронте тяжелая ситуация, но россиянам активно дают по зубам

Оперативно о главном в сутки

Украина отражает полномасштабное вторжение российских террористов уже 800 дней. Террористы пытаются давить на линии фронта, но всюду получают по зубам. Сложнее всего сейчас на восточных направлениях, где россияне хотят по полной использовать "окно" между предоставлением и переправкой в Украину помощи, оказываемой Соединенными Штатами.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В настоящее время уже без воздушных тревог.

00:00 Воздушную тревогу объявляли на востоке страны из-за угрозы воздушного теракта россиян.

О том, что происходило 30 апреля, читайте в материале: Война — день 797: россияне давят на фронте и бьют по городам запрещенным оружием

С ситуацией в Украине за 1 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 798: россияне собирают силы для атаки в трех направлениях и обстреливают Одессу

Информацию за 2 мая смотрите по ссылке: Война — день 799: россияне наращивают давление на фронте и продолжают разрушительные обстрелы Одессы