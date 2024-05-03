Крымский мост в 2022-м взорвали ракетным топливом: СМИ пишут, как это удалось провернуть

Замаскированная взрывчатка приехала в РФ из Грузии

В октябре 2022 года прогремел мощный взрыв на Керченском мосту. Для его подрыва использовалось самодельное взрывное устройство на основе твердого ракетного топлива, спрятанного в бобины полиэтиленовой пленки. Его мощность была эквивалентна 10 тоннам тротила.

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на материалы следствия, в августа 2022 года пленка была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Она была на 22 паллетах и весила 22,7 тонны. Из Болгарии пленку транспортировали в грузинский Поти, а потом в Ереван. Она хранилась в ереванском терминале "Трансальян", груз растаможили, после чего часть сопроводительных документов была изменена.

В начале октября пленку перевезли через грузино-российскую на автомобиле DAF. Она въехала в РФ через пункт пропуска "Верхний Ларс". Ее доставили на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край), где загрузили в машину International ProStar с прицепом. Ее водитель, гражданин РФ Махир Юсубов не знал о планах, в его задачу входила доставка пленки от ульяновского ООО ТЭК-34 до зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра". По мнению российского следствия, цель этих сложных перемещений в том, чтобы ослабить внимание силовиков.

Согласно выводам российских экспертов, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена. Детонатор также находился в пленке и сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заранее заданной точки маршрута". Это был 156-й километр участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.

Взрыв привел к обвалу двух пролетов моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры. Кроме того, было повреждено 17 вагонов-цистерн грузового поезда. По мнению российского Следственного комитета, этот взрыв организовала Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее о том, как готовился подрыв Крымского моста в октябре 2022 года, рассказал глава СБУ Василий Малюк. По его словам, работники СБУ специально подбирали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не смогли заметить взрывчатку.