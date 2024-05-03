Кримський міст у 2022-му підірвали ракетним паливом: ЗМІ пишуть, як це вдалося провернути

Замаскована вибухівка приїхала до РФ з Грузії

У жовтні 2022 року прогримів потужний вибух на Керченському мосту. Для його підриву використовувався саморобний вибуховий пристрій на основі твердого ракетного палива, захованого у бобіни поліетиленової плівки. Його потужність була еквівалентна 10 тонн тротилу.

Як пише "Комерсант", посилаючись на матеріали слідства, у серпні 2022 року плівка була відправлена з Одеси до болгарського міста Русі. Вона була на 22 палетах та важила 22,7 тонни. З Болгарії плівку транспортували до грузинського Поті, а потім до Єревану. Вона зберігалася в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, після чого частину супровідних документів було змінено.

На початку жовтня плівку перевезли через грузино-російську на автомобілі DAF. Вона в’їхала до РФ через пункт пропуску "Верхній Ларс". Її доставили на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край), де завантажили до машини International ProStar із причепом. Її водій, громадянин РФ Махір Юсубов не знав про плани, до його завдання входила доставка плівки від ульянівського ТОВ ПЕК-34 до зареєстрованого в Сімферополі ТОВ "Екстра". На думку російського слідства, ціль цих складних переміщень у тому, щоб послабити увагу силовиків.

Згідно з висновками російських експертів, для детонації вибухової суміші використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва на основі гексогену. Детонатор також перебував у плівці та спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту". Це був 156 кілометр ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.

Вибух призвів до обвалу двох прольотів моста, що з’єднують 235-у та 236-у опори. Крім того, було пошкоджено 17 вагонів-цистерн вантажного потягу. На думку російського Слідчого комітету, вибух був організований Службою безпеки України.

Нагадаємо, раніше про те, як готувався підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року, розповів голова СБУ Василь Малюк. За його словами, працівники СБУ спеціально підбирали таку товщину плівки, щоби сканери на пунктах пропуску не змогли помітити вибухівку.