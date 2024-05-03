Очередной "вундерваффе" оккупантов - ТОС-3 "Дракон": мнение эксперта

Попытка больше похожа на очередной пиар

Еще в начале апреля в России заявили о появлении прототипа нового сверхоружия – очередной тяжелой огнеметной системы (ТОС) с индексом 3 и названием "Дракон". Эта техника должна была стрелять на дальность не менее 20 км новыми боеприпасами и передвигаться на гусеничной тяге.

Однако по мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это очередная, уже третья попытка придумать новое супероружие, которое на самом деле годится скорее только для пиара. На деле же серия ТОС имеет массу недостатков.

Так, первый образец ТОС-1 имеет мощные ракеты с термобарическим действием. Принцип их действия – "начинка" боеприпаса в виде воздушной смеси в момент подрыва снаряда распыляется в воздухе, а затем поджигается. В результате температура резко поднимается примерно до 2600 °C и выжигает все в радиусе 20 метров от места подрыва. Но даже те, кто находится за пределами этих 20 метров получает травмы внутренних органов, ушей из-за резкого перепада давления.

Однако разрушительный эффект нивелировался малой дальностью стрельбы – всего 6 км, что делало ТОС-1 уязвимым даже для обстрела из 120-мм миномета с его дальностью стрельбы до 7 км, не говоря уже о более дальнобойных системах. В итоге были уничтожены несколько десятков таких машин.

ТОС-2 оккупантов получила колесную базу, ракеты увеличенной до 20 км дальности и новое имя – "Тосочка". Но как пишет Александр Коваленко она имела массу недостатков – рост дальности снаряда привел к снижению мощности взрыва, так как боевая часть стала легче. К тому же эти снаряды были уникальными, не такими же как для ТОС-1 и потому их надо было производить отдельно. А колеса вместо гусениц ограничили применение "Тосочки" местами с асфальтированными дорогами. В итоге нет ничего удивительного в том, что о ней нет особых новостей.

Как предполагает Александр Коваленко, ТОС-3 вероятнее всего будет создаваться на базе танка с пусковой установкой для снарядов от ТОС-2, вероятно на нее будут монтировать средства РЭБ от FPV-дронов. Это будут либо Harpy Pro 120W (которые сопровождали ТОС-1А с 2023, будучи установленными на БМП-3), либо РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления.

"С другой стороны, а кто отменил борьбу с ТОС-1 ствольной и реактивной артиллерии? На FPV мир клином сошёлся? Ствольная арта, бьющая высокоточно на 30 км и более не средство контрбатарейной борьбы? Главное насыщение ЛБС, боекомплект и синхронизация действий…», — резюмирует эксперт говоря о наличии массы способов борьбы с будущим ТОС-3 и на дальностях до 20 км.

Заметим, что ВСУ давно научились применять боеприпасы термобарического действия, которые имеются у ТОС против самих оккупантов. Речь идет о сбросах термобарических гранат производства Сербии с дронов на головы оккупантов.