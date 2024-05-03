Чергова "вундерваффе" окупантів — ТВС-3 "Дракон": думка експерта

Спроба більше нагадує черговий піар

Ще на початку квітня в Росії заявили про появу прототипу нової надзброї – чергової тяжкої вогнеметної системи (ТВС) з індексом 3 та назвою "Дракон". Ця техніка мала стріляти на дальність не менше 20 км новими боєприпасами і пересуватися на гусеничній тязі.

Однак на думку військового оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, це чергова, вже третя спроба придумати нову суперзброю, яка насправді годиться скоріше лише для піару. Насправді ж серія ТВС має масу недоліків.

Так, перший зразок ТВС-1 має потужні ракети з термобаричною дією. Принцип їх дії – "начинка" боєприпасу у вигляді повітряної суміші в момент підриву снаряда розпорошується в повітрі, а потім підпалюється. Внаслідок цього температура різко піднімається приблизно до 2600 °C і випалює все в радіусі 20 метрів від місця підриву. Але навіть ті, хто перебуває за межами цих 20 метрів, отримує травми внутрішніх органів, вух через різкий перепад тиску.

Однак руйнівний ефект нівелювався малою дальністю стрілянини — всього 6 км, що робило ТВС-1 вразливим навіть для обстрілу зі 120-мм міномета з його дальністю стрілянини до 7 км, не кажучи вже про більш далекобійні системи. У результаті було знищено кілька десятків таких машин.

ТВС-2 окупантів одержала колісну базу, ракети збільшеної до 20 км дальності та нове ім’я – "Тосочка". Але як пише Олександр Коваленко, вона мала масу недоліків – зростання дальності снаряда призвело до зниження потужності вибуху, оскільки бойова частина стала легшою. До того ж ці снаряди були унікальними, не такими як для ТВС-1 і тому їх треба було виробляти окремо. А колеса замість гусениць обмежили застосування "Тосочки" місцями з асфальтованими дорогами. У результаті немає нічого дивного в тому, що про неї немає особливих новин.

Як припускає Олександр Коваленко, ТВС-3 найімовірніше створюватиметься на базі танка з пусковою установкою для снарядів від ТВС-2, ймовірно на неї монтуватимуть ЗАСОБИ РЕБ від FPV-дронів. Це будуть або Harpy Pro 120W (які супроводжували ТВС-1А з 2023 року, будучи встановленими на БМП-3), або РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритний багатофункціональний засіб радіоконтролю, пеленгування та придушення.

"З іншого боку, а хто скасував боротьбу з ТВС-1 ствольної та реактивної артилерії? На FPV світ клином зійшовся? Ствольна арта, яка б’є високоточно на 30 км і більше не засіб контрбатарейної боротьби? Головне насичення ЛБС, боєкомплект і синхронізація дій…», — резюмує експерт, кажучи про наявність маси способів боротьби з майбутнім ТВС-3 і на дальностях до 20 км.

Зауважимо, що ЗСУ давно навчилися застосовувати боєприпаси термобаричної дії, які є у ТГС проти самих окупантів. Йдеться про скидання термобаричних гранат виробництва Сербії з дронів на голови окупантів.