Війна — день 800: на фронті важка ситуація, але росіянам активно дають по зубах

Оперативно про головне за добу

Україна відбиває повномасштабне вторгнення російських терористів вже 800 днів. Терористи намагаються давити на лінії фронту, але усюди отримують по зубах. Складніше за все зараз на східних напрямках, де росіяни хочуть на повну використати "вікно" між наданням та переправленням до України допомоги, яку надають Сполучені Штати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 30 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 797: росіяни тиснуть на фронті та б’ють містами забороненою зброєю

З ситуацією в Україні за 1 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 798: росіяни збирають сили для атаки на трьох напрямках та обстрілюють Одесу

Інформацію за 2 травня дивіться за посиланням: Війна — день 799: росіяни нарощують тиск на фронті та продовжують руйнівні обстріли Одеси