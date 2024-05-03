Зеленський анонсував новий етап війни та пояснив, про що мова (відео)

Союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани ворога

У п'ятницю, 3 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з Росією. Ворог планує розширити наступальні дії.

Про це глава держави сказав під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", — заявив президент.

Зеленський відзначив, що сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв — не буде здатний досягти своїх цілей.

Додамо, що ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.

Окупантам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр. "Телеграф" вже розповідав, чому росіяни так вчепилися у це місто.

Також "Телеграф" писав, що російські терористи можуть перекинути дві дивізії із Запорізької в Донецьку область, щоб посилити свої поточні наступальні операції. В теорії, це дозволить російським військам тримати ініціативу та наступати до моменту, поки Збройні сили України не отримають повноцінну допомогу від США.