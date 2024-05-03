"Такий план є": Павлюк підтвердив, що РФ націлилася на два великі українські міста

У планах окупантів – повне захоплення Запорізької області до кінця року

Російські окупанти справді мають план можливого захоплення двох українських міст. Йдеться про Харків та Суми.

На даний момент українські війська не мають інформації про те, наскільки ці плани серйозні. Таку заяву зробив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Подробиці він поділився в інтерв’ю The Times.

"Наші спецслужби кажуть, що росіяни дійсно мають план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні і чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають", — сказав він.

За словами Павлюка, головною метою Росії залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни мають намір захопити не лише Донецьку та Луганську області. У планах загарбників – повна окупація Запорізької області до кінця року.

"Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, — це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", — заявив командувач Сухопутних. військ.

Нагадаємо, в останні тижні в мережі з’являлася інформація, що нібито російські окупанти готують новий наступ на Харків та Суми наприкінці травня чи на початку червня. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій. До того ж українська сторона неодноразово заявляла, що навіть якщо росіяни мають такі плани, то навряд чи вони зможуть їх здійснити.

Раніше "Телеграф" писав, що представник ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький пояснив, чому росіяни не зможуть взяти Харків та Суми.