"Такой план есть": Павлюк подтвердил, что РФ нацелилась на два крупных украинских города

В планах оккупантов – полный захват Запорожской области до конца года

У российских оккупантов действительно есть план возможного захвата двух украинских городов. Речь идет о Харькове и Сумах.

На данный момент украинские войска не располагают информацией о том, насколько эти планы серьезны. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Подробностями он поделился в интервью The Times.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают", — сказал он.

По словам Павлюка, главной целью России остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне намерены захватить не только Донецкую и Луганскую области. В планах захватчиков полная оккупация Запорожской области до конца года.

"Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году — это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", — заявил командующий Сухопутных войск.

Напомним, в последние недели в сети появлялась информация, что якобы российские оккупанты готовят новое наступление на Харьков и Сумы в конце мая или начале июня. Украинские защитники готовы к любому развитию событий. К тому же украинская сторона неоднократно заявляла, что даже если у россиян есть такие планы, то вряд ли они смогут их осуществить.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий объяснил, почему россияне не смогут взять Харьков и Сумы.