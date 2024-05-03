Питання часу: в ГУР МО оцінили ймовірність падіння Часів Яру

Україні не вистачає озброєння та боєприпасів, а росіяни готові кинути на смерть сотні та тисячі солдатів

Попри те, що Збройні сили України вдало обороняють Часів Яр на Донеччині, його падіння – це справа часу. Місто можуть розбомбити вщент, як Авдіївку, а захоплення російськими терористами цього населеного пункту відкриє їм шлях на останні великі міста Донецької області.

Про це сказав у інтерв'ю виданню The Economist представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Часів Яр впаде не сьогодні, не завтра, все залежить від резервів та запасів України.

Терористи з 2022 року декларують своє "завдання" захопити Луганську та Донецьку області. Окрім того, над російськими генералами "дамокловим мечем" висить наказ взяти хоч щось до російського "Дня побєди" 9 травня – або хоча б до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна, який станеться на тиждень пізніше.

Проблема України, з іншого боку, доволі проста – мало озброєння. Російські терористи це знають, а Київ неодноразово публічно говорив, що травень та червень будуть для України важкими місяцями. До того ж російська армія – вже не той громіздкий механізм, який починав війну у 2022 році – зараз вони мають чітке планування та єдине командування.

Як вже писав "Телеграф", російські терористи недарма націлилися на Часів Яр у Донецькій області та готові зазнавати величезних втрат у спробі окупувати місто. Терористи кидають у бій натовпи солдатів та багато техніки, проте додаткове постачання військової допомоги може дозволити відстояти місто, оскільки його падіння призведе до неприємних наслідків.