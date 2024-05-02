"В Часовому Яру сотні цивільних": голова військової адміністрації про ситуацію у місті

Попри постійні обстріли міста, не всі місцеві жителі погоджуються на евакуацію

Місто Часів Яр на Донеччині, куди росіяни планують перекинути додаткові дивізії для посилення наступу, піддається жорстким обстрілам. За словами начальника міської військової адміністрації Сергія Чауса, вибухи тут не вщухають ні на мить.

Попри те, що, за даними Bild, окупаційні війська РФ форсували канал Сіверський Донець – Донбас і просунулися з півдня, атакуючи східну околицю міста, населений пункт перебуває під повним контролем ЗСУ, каже Сергій Чаус в коментарі "Телеграфу".

– Ситуація в місті доволі складна. Вщухання цих обстрілів ми не бачимо: постійно щось гуркотить і вибухає. Наші сили повністю контролюють місто. Районів, підконтрольних РФ в Часовому Яру, на щастя, сьогодні нема.

В місті досі залишаються 682 цивільні особи, які не можуть або не хочуть виїжджати. Евакуація триває, але дехто відмовляється від неї через важкий стан здоров’я, а дехто просто тому, що не хоче покидати землю, на якій поховані їхні рідні. Дітей серед цивільних нема, усіх неповнолітніх було евакуйовано ще торік року, – каже начальник МВА.

Варто зазначити, що жителі міста не лише перебувають під постійними обстрілами з боку РФ, а й вимушені жити в доволі важких побутових умовах: більше року тут нема ні води, ні світла, ні газу. За словами Сергія Чауса, електрика добувається в "ручному режимі" з генераторів, а воду набирають зі свердловини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чим загрожує Україні падіння Часового Яру.