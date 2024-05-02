"В Часовом Яру сотни гражданских": глава военной администрации о ситуации в городе

Несмотря на постоянные обстрелы города, не все местные жители соглашаются на эвакуацию

Город Часов Яр в Донецкой области, куда россияне планируют перебросить дополнительные дивизии для усиления наступления, подвергается жестким обстрелам. По словам начальника городской военной администрации Сергея Чауса, взрывы здесь не утихают ни на минуту.

Несмотря на то, что, по данным Bild, оккупационные войска РФ форсировали канал Северский Донец – Донбасс и продвинулись с юга, атакуя восточную окраину города, населенный пункт находится под полным контролем ВСУ, говорит Сергей Чаус в комментарии "Телеграфу".

– Ситуация в городе довольно сложная. Утихания этих обстрелов мы не видим: постоянно что-то грохочет и взрывается. Наши силы полностью контролируют город. Районов, подконтрольных РФ в Часовом Яру, к счастью, сегодня нет.

В городе до сих пор остаются 682 гражданских лица, которые не могут или не хотят уезжать. Эвакуация продолжается, но некоторые отказываются от нее из-за тяжелого состояния здоровья, а некоторые просто потому, что не хотят покидать землю, на которой похоронены их родные. Детей среди гражданских нет, все несовершеннолетние были эвакуированы еще в прошлом году, – говорит начальник МВА.

Стоит отметить, что жители города не только находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ, но и вынуждены жить в тяжелых бытовых условиях: больше года здесь нет ни воды, ни света, ни газа. По словам Сергея Чауса, электричество извлекается в "ручном режиме" из генераторов, а воду набирают из скважины.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, чем грозит Украине падение Часового Яра.