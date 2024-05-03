Зеленский анонсировал новый этап войны и объяснил, о чем речь (видео)

Союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы врага

В пятницу, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит перед новым этапом войны с Россией. Враг планирует расширить наступательные действия.

Об этом глава государства сказал во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", — заявил президент.

Зеленский отметил, что сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал — не будет способен достичь своих целей.

Добавим, что ситуация на фронте обостряется, а российские оккупанты бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности, речь идет об участке фронта к западу от Авдеевки и Марьинки.

Оккупантам действительно поставили задачу взять Часов Яр на Донетчине до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Часов Яр. "Телеграф" уже рассказывал, почему россияне так вцепились в этот город.

Также "Телеграф" писал, что российские террористы могут опрокинуть две дивизии из Запорожской в Донецкую область, чтобы усилить свои текущие наступательные операции. В теории это позволит российским войскам держать инициативу и наступать до того момента, пока Вооруженные силы Украины не получат полноценную помощь от США.