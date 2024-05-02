"Русский мир во всей красе": как сейчас выглядит Часов Яр (фото и видео)

До полномасштабной войны там жило 12 тысяч людей

Россияне любой ценой стремятся захватить Часов Яр Донецкой области. Этот город расположен менее чем в 10 километрах от разрушенного Бахмута и имеет для них очень большое значение. В сети появились фото и видео города, который уничтожают россияне, чтобы потом захватить его руины, заявив об очередной "победе".

Издание Associated Press опубликовало видео Часового Яра, снятое с дрона. Там почти не осталось целых зданий. Город, в котором до войны проживало 12 тысяч человек, сейчас практически опустел.

Часов Яр теперь имеет "апокалиптический вид", отмечается в комментарии к видео. Он напоминает Бахмут и Авдеевку, разрушенные и захваченные Россией.

"Стратегически важный город уже несколько месяцев находится под атакой российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие основу восточной обороны Украины", — сказано в статье.

Упоминается, что многоэтажки в Часовом Яру почернели от взрывов и имеют сквозные дыры, а то и превратились в груды древесины и камней. Золотой купол церкви остался нетронутым, однако само здание выглядит сильно поврежденным.

Кадры были сняты 29 апреля, дрон не зафиксировал ни военных, ни гражданских. Только один мужчина, одиноко идущий посередине дороги между разрушенными строениями попал на камеру.

"Разрушения подчеркивают тактику выжженной земли, которую применяла Россия на протяжении более чем двух лет войны, поскольку ее войска убили и переместили тысячи мирных жителей", — сказано в статье.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал фото из Часового Яра. Их сняли бойцы отряда "Південь" УДА. "Русский мир во всей красе", подписал он кадры.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что Часов Яр сейчас — приоритетное направление для врага. Он оценил шансы россиян захватить город в ближайшее время.