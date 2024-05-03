Україна отримала два патрульні катери для захисту моря: на що вони здатні (фото)

Катери передані однією з країн Європи

Наша країна потребує посилення не тільки сухопутною технікою, а й на воді для захисту моря та річок. Цьогоріч Україні Естонія передала два морських катери. Їм присвоїли назви "Ірпінь" та "Рені" — на них вже урочисто підняли Військово-Морські Прапори Збройних Сил України.

Про це повідомили у ВМС ЗС України. Як зазначається, ці катери виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства. Це катери класу Patrol 18 WP, Естонія передала їх достатньо новими.

На катерах підняті прапори ВМС ЗСУ

Основним призначенням човнів Patrol 18 WP в естонський МС, є забезпечення захисту морських сил військових кораблів НАТО та країн-партнерів, які відвідують Естонію на морі та в портах. Крім того, вони можуть патрулювати виключну економічну зону (EEZ) Естонії та швидко реагувати на можливі вторгнення на морський кордон.

Характеристики Patrol 18 WP:

довжина 17,25 метра, ширина 5,42 метра та осадка 1,6 метра

оснащені силовою установкою, яка дозволяє їм розвивати швидкість 33 вузли (61 км/год)

дальність руху 230 морських миль (430 км) при 25 вузлах (46 км/год)

Катери патрулюватимуть море Катери оснащені сучасним обладнанням

основне озброєння катера — 12,7 мм великокаліберний стабілізований кулемет з дистанційним керуванням

додаткове — два 7,62 мм кулемета розташовані у кормі

мінімальна команда — дві людини

вміщує до шести десантників.

У 2021 році NAVY 18 WP отримали визнання, вигравши нагороду "Найкращий малий патрульний катер" за свою швидкість, передові технології та обладнання: от дистанційні станції озброєння (RWS), балістичний захист, гіростабілізатори, електрооптичні системи (EOS), і комплексні системи автоматизації та управління (IAMCS)

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