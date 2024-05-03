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Україна отримала два патрульні катери для захисту моря: на що вони здатні (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Катери можуть перевозити десант Новина оновлена 03 травня 2024, 07:42
Катери можуть перевозити десант. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Катери передані однією з країн Європи

Наша країна потребує посилення не тільки сухопутною технікою, а й на воді для захисту моря та річок. Цьогоріч Україні Естонія передала два морських катери. Їм присвоїли назви "Ірпінь" та "Рені" — на них вже урочисто підняли Військово-Морські Прапори Збройних Сил України.

Про це повідомили у ВМС ЗС України. Як зазначається, ці катери виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства. Це катери класу Patrol 18 WP, Естонія передала їх достатньо новими.

На катерах Ірпінь та Рені підняті прапори
На катерах підняті прапори ВМС ЗСУ

Основним призначенням човнів Patrol 18 WP в естонський МС, є забезпечення захисту морських сил військових кораблів НАТО та країн-партнерів, які відвідують Естонію на морі та в портах. Крім того, вони можуть патрулювати виключну економічну зону (EEZ) Естонії та швидко реагувати на можливі вторгнення на морський кордон.

Характеристики Patrol 18 WP:

  • довжина 17,25 метра, ширина 5,42 метра та осадка 1,6 метра
  • оснащені силовою установкою, яка дозволяє їм розвивати швидкість 33 вузли (61 км/год)
  • дальність руху 230 морських миль (430 км) при 25 вузлах (46 км/год)
Катери патрулюватимуть море
Катери патрулюватимуть море
Катери оснащені сучасним обладнанням
Катери оснащені сучасним обладнанням
  • основне озброєння катера — 12,7 мм великокаліберний стабілізований кулемет з дистанційним керуванням
  • додаткове — два 7,62 мм кулемета розташовані у кормі
  • мінімальна команда — дві людини
  • вміщує до шести десантників.

У 2021 році NAVY 18 WP отримали визнання, вигравши нагороду "Найкращий малий патрульний катер" за свою швидкість, передові технології та обладнання: от дистанційні станції озброєння (RWS), балістичний захист, гіростабілізатори, електрооптичні системи (EOS), і комплексні системи автоматизації та управління (IAMCS)

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#ВМС #Зброя #Патрульні катери