У ВМС підтвердили ураження ще двох російських кораблів "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський": у якому вони стані

Загалом Сили оборони України 24 березня уразили чотири російські кораблі

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що під час атаки на Чорноморського флоту РФ 24 березня було вражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". Нині він перебуває у небоєздатному стані.

На цьому наголосив представник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

"Що стосується "Івана Хурса", то ми можемо підтвердити поразку розвідувального обладнання у штурмовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєздатний, виконувати завдання за призначенням не може", — зазначив Плетенчук.

Крім того, у командуванні Військово-Морських Сил підтвердили ураження трьох великих десантних кораблів. Мова йде про "Азов" та "Ямал". А також про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Повідомляеться, що характер ураження не дає можливості говорити про повне знищення кораблів, однак вони виведені з ладу. Крім того, було вражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневої поразки по паливно-мастильних складах.

За словами Плетенчука, фактично це був найкращий момент, щоб завдати цим судам вогневої поразки. "Це повертаючись до постійних питань, де окупанти постійно ремонтують свої кораблі і чи є це небезпечним. Це небезпечно, як показує практика", — додав він.

Плетенчук додав, що із 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити південне узбережжя України, у строю залишаються лише три.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

"Іван Хурс" — російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. Перший серійний та один з двох кораблів проекту 18280.

До завдань корабля входить забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО.

Корабель названий на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках — віце-адмірала Івана Хурса.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 травня 2023 року російські пропагандисти повідомили, що розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований трьома безпілотниками. Інцидент стався після проходження протоки Босфор близько 5.30 ранку.

Росіянам нібито вдалося відбити атаку. Повідомлялося, що судно не зазнало пошкоджень. Пізніше OSINT-аналітики повідомили, що "Іван Хурс" зміг дійти до причалу у захопленому Севастополі. При цьому він має явні пошкодження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який ЗСУ атакували на території тимчасово окупованого Криму.