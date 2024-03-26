В ВМС подтвердили поражение российского корабля "Иван Хурс": в каком он состоянии

Силы обороны Украины 24 марта поразили четыре российских корабля

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что во время атаки Черноморского флота РФ на 24 марта, был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс". В настоящее время он находится в небоеспособном состоянии.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Подробности он озвучил в эфире телемарафона.

"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготовный, выполнять задачи по назначению не может", — отметил Плетенчук.

Кроме того, спикер ВМС подтвердил поражение двух больших десантных кораблей "Азов" и "Ямал".

По словам Плетенчука, фактически это был самый лучший момент, чтобы нанести по данным судам огневое поражение. "Это возвращаясь к постоянным вопросам, где оккупанты постоянно ремонтируют свои корабли и является ли это опасным. Это опасно как показывает практика", — добавил он.

Плетенчук добавил, что из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три. Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным составам.

Что известно о корабле "Иван Хурс"

"Иван Хурс" — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280.

В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО.

Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979—1987 годах — вице-адмирала Ивана Хурса.

Напомним, что в ночь на 24 мая 2023 года российские пропагандисты сообщили, что разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован тремя беспилотниками. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра.

Россиянам якобы удалось отбить атаку. Сообщалось, что судно не получило повреждений. Позже OSINT-аналитики сообщили, что "Иван Хурс" смог дойти до причала в захваченном Севастополе. При этом у него есть явные повреждения.

Ранее "Телеграф" писал, что 23 марта целью ВСУ в Крыму были не только российские БДК.