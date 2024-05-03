Украина получила два патрульных катера для защиты моря: на что они способны (фото)

Катера переданы одной из стран Европы

Наша страна нуждается в усилении не только сухопутной техники, но и на воде для защиты моря и рек. В этом году Украине Эстония передала два морских катера. Им присвоили названия "Ирпень" и "Рени" — на них уже торжественно подняли Военно-Морские Флаги Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины. Как отмечается, эти катера будут выполнять боевые задания, в том числе по защите гражданского судоходства. Это катера класса Patrol 18 WP, Эстония передала их достаточно новыми.

На катерах подняты флаги ВМС ВСУ

Основным предназначением лодок Patrol 18 WP в эстонский ТС является обеспечение защиты морских сил военных кораблей НАТО и стран-партнеров, посещающих Эстонию на море и в портах. Кроме того, они могут патрулировать исключительную экономическую зону (EEZ) Эстонии и быстро реагировать на возможные вторжения на морскую границу.

Характеристики Patrol 18 WP:

длина 17,25 метра, ширина 5,42 метра и осадка 1,6 метра.

оснащены силовой установкой, позволяющей им развивать скорость 33 узла (61 км/ч)

дальность движения 230 морских миль (430 км) при 25 узлах (46 км/ч)

Катера будут патрулировать море Катера оснащены современным оборудованием

основное вооружение катера — 12,7 мм крупнокалиберный стабилизированный пулемет с дистанционным управлением

дополнительное — два 7,62 мм пулемета расположены в корме.

минимальная команда — два человека

вмещает до шести десантников.

В 2021 году NAVY 18 WP получили признание, выиграв награду "Лучший малый патрульный катер" за свою скорость, передовые технологии и оборудование: вот дистанционные станции вооружения (RWS), баллистическая защита, гиростабилизаторы, электрооптические системы (EOS), и комплексные системы автоматизации и управление (IAMCS)

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