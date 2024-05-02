Украинский "Торнадо-4" против дронов: что может это средство РЭБ (фото)

Украинским военным нужна надежная защита от опасностей с неба

На войне используют немало средств РЕБ, призванных подавить вражеские беспилотники и средства связи. Неприметная черная или серая коробочка может спасти жизнь военным, ведь ослепит "глаза врага".

Среди таких украинских разработок – "Торнадо-4" от ARMATRONIX. Компания в первую очередь разрабатывала средство радиоэлектронной борьбы для защиты переправ, пишет "Милитарный". Однако ориентируясь под новые потребности, продолжается модификация, которая позволит защищать украинских военных на позициях от FPV-дронов с модулями ExpressLRS.

РЭБ ближнего действия "Торнадо-4" от компании ARMATRONIX

"Спека" отмечает, что работает средство РЭБ от аккумулятора. По сравнению с предшественниками, "Торнадо-4" имеет новый генератор сигнала. Он четырехканальный и портативный. Что касается автономности, то способен проработать до 4 часов на одном блоке питания, затем его нужно будет заменить. Радиус действия "Торнадо-4" — 700 метров.

Отметим, что эту систему РЭБ презентовали в рамках военного кластера технологий Brave1. Всего в Украине одновременно работают над более сотни систем радиоэлектронной борьбы и разведки. Активнее всего — именно над РЭБ ближнего действия, защищающими военных от "сбросов" взрывчатки из FPV и других дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о созданном окопном средстве РЭБ "Парасоль". Она имеет два вида – для защиты позиций от вражеских дронов и для защиты техники.