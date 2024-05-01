Украинский "Козак-5" начали передавать в ВСУ: что это за броневик (видео)

Военные хвалят его за проходимость

Кроме бронеавтомобиля Inguar, украинские оборонные предприятия производят и другие бронеавтомобили. Среди них — броневик "Козак-5", который производят ПАО "Научно-производственное объединение "Практика", недавно их начали массово передавать в ВСУ, ранее они были в Нацгвардии, пограничников и редко встречались в Вооруженных силах.

О передаче написал министр обороны Рустем Умеров. 15 броневиков "Козак-2М1" и 25 единиц "Козак-5" передали в 225-й отдельный штурмовой батальон.

"Козак-5" построен на шасси Ford F-550 4х4 и имеет уровень защиты STANAG 4569 lvl 2. Полный вес машины — 10 тонн. Пользователи отмечают высокую проходимость машины на песках и болоте.

Характеристики "Козак-5"

Вес 10 тонн

Количество посадочных мест — до 8 человек

Баллистическая защита по ДСТУ 3975 — ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2)

Главное вооружение – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый (14.5 мм), пулемет Калашникова танковый (7.62 мм)

Операционная дальность – 1 000 км.

Скорость — 120 км/ч

Имеет шесть модификаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о копии бронемашины Mbombe южноафриканского производства. Похожую технику заметили в ВСУ.