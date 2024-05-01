Украинский "Козак-5" начали передавать в ВСУ: что это за броневик (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военные хвалят его за проходимость
Кроме бронеавтомобиля Inguar, украинские оборонные предприятия производят и другие бронеавтомобили. Среди них — броневик "Козак-5", который производят ПАО "Научно-производственное объединение "Практика", недавно их начали массово передавать в ВСУ, ранее они были в Нацгвардии, пограничников и редко встречались в Вооруженных силах.
О передаче написал министр обороны Рустем Умеров. 15 броневиков "Козак-2М1" и 25 единиц "Козак-5" передали в 225-й отдельный штурмовой батальон.
"Козак-5" построен на шасси Ford F-550 4х4 и имеет уровень защиты STANAG 4569 lvl 2. Полный вес машины — 10 тонн. Пользователи отмечают высокую проходимость машины на песках и болоте.
Характеристики "Козак-5"
- Вес 10 тонн
- Количество посадочных мест — до 8 человек
- Баллистическая защита по ДСТУ 3975 — ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2)
- Главное вооружение – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый (14.5 мм), пулемет Калашникова танковый (7.62 мм)
- Операционная дальность – 1 000 км.
- Скорость — 120 км/ч
- Имеет шесть модификаций.
Ранее "Телеграф" рассказывал о копии бронемашины Mbombe южноафриканского производства. Похожую технику заметили в ВСУ.