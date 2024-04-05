В Украине разработали новое средство РЭБ: чем "Ай-Петри" поможет на фронте

РЭБ назвали в честь горы в Крыму

Украине нужны мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять атакам врага. На днях представили новый комплекс РЭБ "Ай-Петри". Его создали частные разработчики менее чем за 5 месяцев.

Финансирование также происходило за частные средства. Комплекс не маленький, кроме самой радиоэлектронной станции в нем есть радиолокационная станция и антидроновое устройство, вдобавок — штабная машина, пикапы, средства связи и питания.

Заявлялось, что он может подавлять русские дроны на расстоянии до 20 км. "Милитарный" отмечает, что помимо привычных антенн РЭС на "Ай-Петре" заметили дополнительное оптическое устройство. Это может быть устройство слежения или лазерная станция.

Что может РЭБ "Ай-Петри СВ":

подавлять связь

обнаруживать позиции российских операторов дронов

заставлять FPV-дроны "теряться"

препятствовать работе корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Первые комплексы уже прикрывают артиллеристов на Авдеевском направлении. Еще пять комплексов уже переданы 18 Центру противодействия технической разведке. Перед использованием их непосредственно на фронте операторы должны прослушать учебный курс из-за сложности оборудования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах Украины вместе с Британией модернизировать дроны для того, чтобы они могли противостоять враждебным средствам РЭБ. Среди угроз для нашей страны не только дроны, но и КАБ – россияне их совершенствуют.