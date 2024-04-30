Больше дальнобойных дронов: в СМИ рассказали, как Украина готовится бить по России беспилотниками

Хотя сначала Украина активно использовала китайские дроны, свободно продающиеся во всем мире, от этой практики уже давно отошли

Россию ждут неприятности, поскольку военная промышленность Украины активно наращивает производство дальнобойных беспилотников. Они стали средством обхода ограничения, установленного для Вооруженных сил Украины партнерами: оружие, которое они передают, не должно использоваться для ударов по РФ.

Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal. Газета отмечает, что уже к середине 2024 года Украина будет производить более 500 дальнобойных ударных беспилотников ежемесячно.

Хотя сначала Украина активно использовала китайские дроны, свободно продающиеся по всему миру, от этой практики уже давно отошли. Сейчас Украина производит линейку собственных ударных БПЛА с некоторым использованием китайских деталей. Именно поэтому российские террористы истерят и пытаются бить по местам уборки дронов – они очень хорошо понимают угрозу.

Украина не планирует останавливаться. Ряд чиновников сказал изданию, что из-за задержек с оказанием помощи от США ситуация обострилась – поэтому Украина может использовать любые средства любым способом, чтобы воевать с российскими террористами.

Напомним, российские террористы, понимая, что Украина имеет значительное преимущество в тактике использования ударных беспилотников по важным объектам на территории РФ, приняли решение не делать ставку на высокие технологии по защите от БПЛА. Вместо этого террористы выбрали низкотехнологичные, зато достаточно эффективные решения для защиты от дронов.

Отметим, что с 2024 года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ. Это сократило объем производства оккупанта почти на 14 процентов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия оправилась от ударов по НПЗ. Иностранные СМИ оценили, сколько мощностей уже возобновлено.