Більше далекобійних дронів: у ЗМІ розповіли, як Україна готується бити по Росії безпілотниками

Хоча спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які вільно продаються в усьому світі, від цієї практики вже давно відійшли

На Росію чекають неприємності, оскільки військова промисловість України активно нарощує виробництво далекобійних безпілотників. Вони стали засобом обходу обмеження, яке встановили для Збройних сил України партнери: зброя, яку вони передають, не повинна використовуватися для ударів по РФ.

Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal. Газета зазначає, що вже до середини 2024 року Україна буде виробляти понад 500 далекобійних ударних безпілотників щомісяця.

Хоча спочатку Україна активно використовувала китайські дрони, які вільно продаються в усьому світі, від цієї практики вже давно відійшли. Зараз Україна виготовляє лінійку власних ударних БПЛА з деяким використанням китайських деталей. Саме тому російські терористи істерять та намагаються бити по місцям збирання дронів – вони дуже добре розуміють загрозу.

Україна не планує зупинятися. Низка чиновників сказала виданню, що через затримки з наданням допомоги від США ситуація загострилася – тому Україна може використовувати будь-які засоби у будь-який спосіб, щоб воювати з російськими терористами.

Нагадаємо, російські терористи, розуміючи, що Україна має значну перевагу у тактиці використання ударних безпілотників по важливим об'єктам на території РФ, прийняли рішення не робити ставку на високі технології у справі захисту від БПЛА. Замість цього терористи обрали низькотехнологічні, зате доволі ефективні рішення для захисту від дронів.

Зауважимо, що від 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ. Це скоротило обсяги виробництва окупанта майже на 14 відсотків.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія оговталася від ударів по НПЗ. Іноземні ЗМІ оцінили, скільки потужностей уже відновлено.