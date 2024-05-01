Вражеские дроны просто умирают: для ВСУ разработали новую систему (видео)

Силы обороны уже активно используют системы

Украинские разработчики, кроме детектора, помогающего обнаружить вражеские беспилотники, создали и эффективный окопный РЭБ, называемый "PARASOL". Сообщается, что есть сразу две модификации: одна система защищает от российских дронов позиции, другая – украинскую технику.

Новость об этом опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Раскрыл несколько интересных особенностей новенького РЭБ.

"Одно из ключевых преимуществ PARASOL — она незаметна для вражеских РЭБ. Первая разработка, PARASOL 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров. Вторая разработка, PARASOL 02, защищает технику — ее можно на нее установить и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров", — написал Федоров.

Среди других преимуществ системы:

удобство и простота в эксплуатации

овладеть новой системой можно за 10-15 минут

Отмечается, что Украина уже заключила контракты с разработчиком систем и покупает обе модификации, а Силы обороны их активно используют.

"Напоминаю, что до полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", — отметил глава Минцифры.

"В направлении РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: запустили рынок, упростили процедуры, обеспечили конкуренцию и увидели, что это действительно работает. Сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО. И дальше их будет больше. Имеете свою разработку или работаете по этому треку — присоединяйтесь к Brave1", — заключил Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российские танки-"сараи" показали эффективность на поле боя: однако жить им осталось недолго.