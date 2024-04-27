Российские танки-"сараи" на поле боя показали эффективность: однако жить им осталось недолго

Танк, превратившийся в "сарай", теряет возможность крутить башней и вообще как-то наблюдать за полем боя. Однако он становится почти неуязвимым к ударам дронов

Российские террористы из-за больших потерь техники все чаще используют на поле боя танки, оснащенные огромными металлическими конструкциями, превращающими их в самоходный бронированный "сарай". Этим произведениям российских военных в некоторых случаях удалось достаточно эффективно действовать на поле боя, однако сейчас их время подходит к концу.

Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что первый случай применения такого "сарая" или "черепахи", как их пренебрежительно называют украинские военные, положил начало целой технической тенденции среди российских военных.

"На самом деле это положило начало технической тенденции в российской армии в Украине, поскольку все больше и больше российских экипажей приходили к идее, что странная импровизированная броня может действительно работать", — говорится в материале.

Танк, превратившийся в "черепаху", теряет возможность крутить башней и вообще как-то наблюдать за полем боя. Однако он становится почти неуязвимым к ударам дронов и может лидировать атакующую колонну бронетехники или подвозить пехоту в украинские окопы. Поэтому сейчас россияне мастерят все больше таких "боевых сараев". Большинство из них принадлежит террористической группировке "5-я мотострелковая бригада РФ" – это бывшая банда из рядов российской террористической организации "Л/ДНР", которую в прошлом году присоединили к российской армии. Это подразделение всегда имело только то оружие, которое ему удавалось украсть (у своих тоже), одолжить, или затрофеить.

Однако сейчас другие, более "престижные" и оснащенные российские подразделения тоже перенимают тактику создания "сараев". В частности, они были замечены в 90-й танковой дивизии РФ, которая прячется около Авдеевки. Эксперты отмечают, что российская армия не бережет людей и технику, но в этом случае россияне явно не дураки, как их пытаются выставить.

"Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация. Россияне приспосабливаются к конкретным условиям на поле боя", – сказал аналитик Института исследований внешней политики США Роб Ли.

Впрочем, отмечает издание, время этих монстров подходит к концу. Пока не было военной помощи от США, проблемой российских террористов были только украинские FPV-дроны; именно для ее решения создали "сараи", которые имеют антидроновую защиту и несут системы РЭБ. Однако когда в ВСУ снова появятся снаряды и "Джавелины" – эти "сараи" станут их первыми жертвами.

"FPV никуда не исчезают. Но они также не собираются оставаться основным — практически единственным — украинским боеприпасом на поле боя. Как поведут себя неуклюжие танки-"черепахи" и их преимущественно слепые экипажи, когда украинцы будут стрелять по ним 45-килограммовыми снарядами и 16-килограммовыми ракетами в дополнение к 900-граммовым беспилотникам?" – задает довольно риторический вопрос журнал.

Ранее мы писали, что российские оккупанты могут начать применять новую тактику штурма украинских позиций. Ее основой станет танк, буквально "завешенный" металлическими листами, и сразу несколькими средствами РЭБ для борьбы с украинскими дронами. Как оказалось, такое усиление помогло разместить на подобном "железном капуте" группу пехоты, высадить ее, а самому танку вернуться назад, не будучи уничтоженным.

В пользу высоких потерь в технике и ее дефиците на передовой у оккупантов говорит и тот факт, что в конце марта ВСУ была уничтожена пусть и не боевая, но редкая техника. Речь идет о высокозащищенном специальном транспортном средстве "Ладога", созданном для перевозки генералитета еще СССР на случай ядерного удара.