Російські танки-"сараї" на полі бою показали ефективність: проте жити їм залишилося недовго

Танк, який перетворили на "сарай", втрачає можливість крутити баштою та взагалі якось спостерігати за полем бою. Проте він стає майже невразливим до ударів дронів

Російські терористи через великі втрати техніки все частіше використовують на полі бою танки, які мають величезні металеві конструкції, що перетворюють їх на самохідний броньований "сарай". Цим витворам російських військових в деяких випадках вдалося доволі ефективно діяти на полі бою, проте зараз їхній час добігає кінця.

Про це пише видання Forbes. Зазначається, що перший випадок застосування такого "сараю", або "черепахи", як їх зневажливо називають українські військові, започаткував цілу технічну тенденцію серед російських військових.

"Насправді це започаткувало технічну тенденцію в російській армії в Україні, оскільки все більше і більше російських екіпажів приходили до ідеї, що дивна імпровізована броня може справді працювати", – сказано у матеріалі.

Танк, який перетворили на "черепаху", втрачає можливість крутити баштою та взагалі якось спостерігати за полем бою. Проте він стає майже невразливим до ударів дронів та може лідирувати атакуючу колону бронетехніки, або підвозити піхоту до українських окопів. Тому зараз росіяни майструють все більше таких "бойових сараїв". Більшість з них належить терористичному угрупованною "5-та мотострілецька бригада РФ" – це колишня банда з лав російської терористичної організації "Л/ДНР", яку минулого року приєднали до російської армії. Цей підрозділ завжди мав тільки ту зброю, яку йому вдавалося вкрасти (у своїх також), позичити, або затрофеїти.

Проте зараз інші, більш "престижні" та оснащені російські підрозділи теж переймають тактику створення "сараїв". Зокрема, вони були помічені у 90-ї танкової дивізії РФ, яка ховається біля Авдіївки. Експерти зазначають, що російська армія не береже людей та техніку, але у цьому випадку росіяни явно не є дурнями, як їх намагаються виставити.

"Я знаю, що люди сміються з цього, але я не думаю, що це божевільна адаптація. Росіяни пристосовуються до конкретних умов на полі бою", – сказав аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики США Роб Лі.

Втім, зазначає видання, час цих монстрів добігає кінця. Поки не було військової допомоги від США, проблемою російських терористів були тільки українські FPV-дрони; саме для її вирішення створили "сараї", які мають антидроновий захист та несуть системи РЕБ. Проте коли в ЗСУ знову з'являться снаряди та "Джавеліни" – ці "сараї" стануть їхніми першими жертвами.

"FPV нікуди не зникають. Але вони також не збираються залишатися основним — практично єдиним — українським боєприпасом на полі бою. Як поведуться незграбні танки-"черепахи" та їхні переважно сліпі екіпажі, коли українці стрілятимуть по них 45-кілограмовими снарядами та 16-кілограмовими ракетами на додаток до 900-грамових безпілотників?" – задає доволі риторичне питання журнал.

Раніше ми писали, що російські окупанти можуть розпочати застосовувати нову тактику штурму українських позицій. Її основою стане танк, буквально "завішаний" металевими листами, і одразу декількома засобами РЕБ для боротьби з українськими дронами. Як виявилося, таке посилення допомогло розмістити на подібному "залізному капуті" групу піхоти, висадити її, а самому танку повернутися назад, не будучи знищеним.

На користь високих втрат у техніці та її дефіциті на передовій у окупантів говорить і той факт, що наприкінці березня ЗСУ було знищено навіть не бойову, але рідкісну техніку. Йдеться про високозахищений спеціальний транспортний засіб "Ладога", створений для перевезення генералітету ще СРСР на випадок ядерного удару.