Ворожі дрони просто вмирають: для ЗСУ розробили нову систему (відео)

Сили оборони вже активно використовують системи

Українські розробники, крім детектора, який допомагає виявити ворожі безпілотники, створили й ефективний окопний РЕБ, що називається "PARASOL". Повідомляється, що є одразу дві модифікації: одна система захищає від російських дронів позиції, інша — українську техніку.

Новину про це опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Розкрив кілька цікавих особливостей новенького РЕБ.

"Одна з ключових переваг PARASOL — вона непомітна для ворожих РЕБ. Перша розробка, PARASOL 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. Друга розробка, PARASOL 02, захищає техніку — її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів", — написав Федоров.

Серед інших переваг системи:

зручність та простота в експлуатації

опанувати нову систему можна за 10-15 хвилин

Зазначається, що Україна вже уклала контракти з розробником систем, та купує обидві модифікації, а Сили оборони їх активно використовують.

"Нагадую, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", — зазначив очільник Мінцифри.

"У напрямі РЕБ ми пройшли той самий шлях, що і з дронами: запустили ринок, спростили процедури, забезпечили конкуренцію й побачили, що це дійсно працює. Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО. І далі їх буде більше. Маєте свою розробку або працюєте по цьому треку — доєднуйтеся до Brave1", — насамкінець написав Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські танки-"сараї" показали ефективність на полі бою: проте жити їм залишилося недовго.