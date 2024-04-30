Небо сканує "Цукорок": в Україні створили для ЗСУ компактний детектор дронів, чим він цікавий (фото)

Цю техніку фахівці фактично створюють без допомоги держави

Українські фахівці розробили детектор, який допомагає виявити ворожі безпілотники. Техніку ласкаво назвали "Цукорок".

За допомогою звуку детектор повідомляє про наближення безпілотного літального апарату. При цьому він визначає тип техніки, яку запустили окупанти. Про це пише BBC.

"Це маленька коробочка, яка починає пищати й показувати, що над вами безпілотник. Пише на екрані – це Zala, "Орлан" або "Ланцет"", — розповів фахівець зі зв’язку та РЕБ Сергій "Флеш".

Зараз розробники детектора "Цукорок" намагаються налагодити самостійне виробництво в Україні, щоб залежати від комплектуючих з Китаю. Цей чинник сильно впливає кількість детекторів на фронті.

Фото: Telegram "Про зв’язок від Сергія Флеш"

При цьому цю техніку фахівці фактично створюють без допомоги держави, на відміну від російських окупантів. Вони все, що пов’язані з БПЛА чи РЕБ, масштабується у промислових масштабах й у досить швидкі терміни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові використовують на фронті канадські бронемашини Gurkha. Захисники поділилися враженнями цієї техніки.