"Потужний агрегат": військові розповіли про особливості канадського бронеавтомобілю Gurkha (відео)

Всього в Україні трохи більше десяти таких автівок — їх виготовили в Канаді за особливим замовленням

Українські військові використовують канадські бронемашини Gurkha. Їхнє головне завдання — рятувати поранених. 13 таких броньованих авто закупили на зібрані через United24 кошти.

Останні машини з цієї партії прибули в Україну ще в грудні 2023 року. Серед тих, хто використовує придбані бронемашини Gurkha 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Армійці виклали відео, де розповіли про свої враження від машини.

"Подобається це авто потужним агрегатом, по-перше. По-друге, у неї високий кліренс, — каже водій машини еваквідділення з позивним "Стрілка", — цією канадською машиною я проїжджаю всюди". Ця машина може забрати пораненого звідти, звідки ніхто не забирає, додає його побратим "Галай", старший машини еваквідділення.

Серед плюсів виділяють прилад нічного бачення, встановлений РЕБ проти дронів та повний комплект медикаментів та обладнання, зокрема ШВЛ. Єдиний відмічений недолік — велика вага. Через неї важко їхати з одним пораненим лежачим, адже машина "як стрибунець". Також на машині буває складно розвернутися в сильно замінованих місцях.

Характеристики бронемашини Gurkha

Має три різних варіанти

Побудована на шасі Ford F-550 Super Duty

Рівень захисту НАТО STANAG 4569 рівня II

Вага — 8,84 т

Швидкість — 128 км/год

Екіпаж — 2 людини.

Протимінний захист Gurkha MPV (Mine Protected Vehicle) з особливим захистом днища. Його додатково прикриває пластина, що поглинає частину енергії вибуху. Вона покриває все відділення екіпажу, адже має власне кріплення.

Раніше "Телеграф" розповідав про німецький всюдихід Bandvagn. Є в Україні і власні розробки — броньована машина INGUAR має вищий рівень захисту, ніж в канадського колеги.