"Мощный агрегат": военные рассказали об особенностях канадского бронеавтомобиля Gurkha (видео)

Всего в Украине чуть больше десяти таких автомобилей — их изготовили в Канаде по особому заказу

Украинские военные используют канадские бронемашины Gurkha. Их главная задача – спасать раненых. 13 таких бронированных авто закупили на собранные через United24 средства.

Последние машины этой партии прибыли в Украину еще в декабре 2023 года. Среди использующих приобретенные бронемашины Gurkha 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Армейцы выложили видео, где рассказали о своих впечатлениях от машины.

"Нравится это авто мощным агрегатом, во-первых. Во-вторых, у нее высокий клиренс, — говорит водитель машины эвакотделения с позывным "Стрелкой", — этой канадской машиной я проезжаю повсюду". Эта машина может забрать раненого оттуда, откуда никто не забирает, добавляет его побратим "Галай", старший машины эвакотделения.

Среди плюсов выделяют прибор ночного видения, установленный РЭБ против дронов и полный комплект медикаментов и оборудования, в частности ИВЛ. Единственный отмеченный недостаток – большой вес. Из-за нее тяжело ехать с одним раненым лежащим, ведь машина "как попрыгунчик". Также на машине бывает сложно развернуться в сильно заминированных местах.

Характеристики бронемашины Gurkha

Имеет три разных варианта

Построенная на шасси Ford F-550 Super Duty

Уровень защиты НАТО STANAG 4569 уровня II

Вес — 8,84 т

Скорость — 128 км/ч

Экипаж – 2 человека.

Противоположная защита Gurkha MPV (Mine Protected Vehicle) с особой защитой днища. Его дополнительно прикрывает пластина, поглощающая часть энергии взрыва. Она покрывает все отделение экипажа, ведь имеет собственное крепление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о немецком вездеходе Bandvagn. Есть в Украине и собственные разработки — бронированная машина INGUAR имеет более высокий уровень защиты, чем у канадского коллеги.