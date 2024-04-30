Небо сканирует "Цукорок": в Украине создали для ВСУ компактный детектор дронов, чем он интересен (фото)

Данную технику специалисты фактически создают без помощи государства

Украинские специалисты разработали детектор, которые помогает обнаружить вражеские беспилотники. Технику ласково назвали "Цукорок".

С помощью звука детектор информирует о приближении беспилотного летательного аппарата. При этом он определяет тип техники, которую запустили оккупанты. Об этом пишет ВВС.

"Это маленькая коробочка, которая начинает пищать и показывать, что над вами беспилотник. Пишет на экране – это Zala, "Орлан" или "Ланцет"", — рассказал специалист по связи и РЭБ Сергей "Флэш".

Сейчас разработчики детектора "Цукорок" пытаются наладить самостоятельное производство в Украине, чтобы рне зависеть от комплектующих из Китая. Этот фактор сильно влияет на количество детекторов на фронте.

Фото: Telegram " "Про зв'язок від Сергія Флеш"

При этом, данную технику специалисты фактически создают без помощи государства, в отличие от российских оккупантов. У них все, что связано с БПЛА или РЭБ, масштабируется в промышленных масштабах и в довольно быстрые сроки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют на фронте канадские бронемашины Gurkha. Защитники поделились впечатлениями от этой техники.