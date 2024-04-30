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Небо сканирует "Цукорок": в Украине создали для ВСУ компактный детектор дронов, чем он интересен (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Для ВСУ создали технику для обнаружения дронов Новость обновлена 30 апреля 2024, 08:51
Для ВСУ создали технику для обнаружения дронов. Фото Коллаж "Телеграфа" / Telegram-канал Сергея Флеша

Данную технику специалисты фактически создают без помощи государства

Украинские специалисты разработали детектор, которые помогает обнаружить вражеские беспилотники. Технику ласково назвали "Цукорок".

С помощью звука детектор информирует о приближении беспилотного летательного аппарата. При этом он определяет тип техники, которую запустили оккупанты. Об этом пишет ВВС.

"Это маленькая коробочка, которая начинает пищать и показывать, что над вами беспилотник. Пишет на экране – это Zala, "Орлан" или "Ланцет"", — рассказал специалист по связи и РЭБ Сергей "Флэш".

Сейчас разработчики детектора "Цукорок" пытаются наладить самостоятельное производство в Украине, чтобы рне зависеть от комплектующих из Китая. Этот фактор сильно влияет на количество детекторов на фронте.

Фото: Telegram " "Про зв'язок від Сергія Флеш"

При этом, данную технику специалисты фактически создают без помощи государства, в отличие от российских оккупантов. У них все, что связано с БПЛА или РЭБ, масштабируется в промышленных масштабах и в довольно быстрые сроки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют на фронте канадские бронемашины Gurkha. Защитники поделились впечатлениями от этой техники.

Теги:
#Украина #Техника #БПЛА #Детектор #Фронт