Канада передает Украине катеров на $20 млн: чем они особенные (видео)

Катера могут пригодиться в различных операциях

До конца мая 2024 Украина получит от Канады 10 надувных лодок с жестким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Общая стоимость – около 20 млн долларов.

Министр обороны Канады также отметил, что кроме самих катеров предоставят прицепы и запасные части, а также научат украинских операторов по коммерческому контракту. Надувные лодки с жестким корпусом RHIB от Zodiac это более десяти наименований и конкретная модель лодки/лодок, которая будет предоставляться не уточняется.

В каждой лодке Zodiac Hurricane полностью интегрирован электронный пакет – радары, радарные дисплеи, эхолоты, GPS-устройства, HF/UHF/VHF радиостанции и системы внутренней связи. Такие катера выпускаются в разной длине – 6, 7, 9, 11 и 13 метров. Вместить могут от 8 до 21 человека в зависимости от модели. Наиболее вместительный – на 21 человека ZH-1100 CDO.

Выполненные лодки могут быть в разных конфигурациях – военные, спасательные, правоохранительные. Они могут быть исполнены под нужды конкретного заказчика. На военные часто устанавливают Zodiac Hurricane MACH II (Military Air Channeled Hull II). Это особенная конструкция кабины, подходящая для любых видов деятельности и любых морских условий. Среди ее преимуществ — нужно меньше топлива, чтобы обеспечить тот же запас хода и катер становится быстрее. Платформа также более стабильна на воде. Такие катера понадобятся Украине в операциях на воде — поиске и спасении, транспортировке военных и грузов, разведке и наблюдении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия объявила о передаче Украине шести своих вертолетов, снятых с использования несколько лет назад. Речь о вертолете Sea King.