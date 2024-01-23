Нидерландский БТР YPR успешно используется на фронте: чем он особенный (видео)

Прототипом БТР была американская техника, однако в Нидерландах прибавили больший по емкости радиатор и турбокомпрессор.

Украина получала несколько боевых машин от союзников, среди которых американский М113 и его БТР YPR-765 PRI — нидерландская машина, созданная на экспортной версии американской. Ее производила компания DAF с 1982 по 1988 год.

"Военный курьер" опубликовал видео, как два таких БТР YPR-765 доставляли десант ВСУ для штурма позиций врага на Харьковщине вблизи Ягодного. Отметим, что БТР может перевозить семь десантников.

Базовое вооружение – автоматическая пушка Oerlikon KBA-B02 калибра 25 мм, расположена на башне справа, дополнительное вооружение – пулемет FN MAG калибра 7,62 мм. Стоимость такого БТР составляет от 150 до 300 тысяч долларов США.

Характеристики YPR-765 PRI

Бронирование – сварной алюминиевый корпус с разнесенной стальной броней и пенополиуретаном между бронелистами.

Экипаж — 3 человека

Имеет семь мест под десант.

Характеристики YPR-765 PRI

Кроме БТР для десанта, YPR есть в таких версиях как разведка, машина для инженерных задач, быстрая и т.д. 13-тонная машина способна развивать до 61 км/ч и проехать до 490 км. В Украину отправили из Нидерландов около 196 БТР YPR-765 PRI. Первое упоминание о них на поле боя датируется 2022 годом. Военные ВСУ отметили их маневренность.

Ранее "Телеграф" писал об альтернативном использовании танков Abrams от США в ВСУ — они могут "видеть" дальше других моделей, а также работать в одной системе с другой переданной американской техникой. Для этого должна быть установлена соответствующая система наблюдения.