Нідерландський БТР YPR успішно використовується на фронті: чим він особливий (відео)

Прототипом БТР була американська техніка, проте в Нідерландах додали більший по місткості радіатор та турбокомпресор

Україна отримувала кілька бойових машин від союзників, серед яких американська М113 та її БТР YPR-765 PRI — нідерландська машина, створена на експортній версії американської. Її виготовляла компанія DAF з 1982 по 1988 рік.

"Військовий кур'єр" опублікував відео, як два таких БТР YPR-765 доставляли десант ЗСУ для штурму позицій ворога на Харківщині поблизу Ягідного. Зазначимо, що БТР може перевозити сім десантників.

Базове озброєння — автоматична гармата Oerlikon KBA-B02 калібру 25 мм, розташована на башті праворуч, додаткове озброєння — кулемет FN MAG калібру 7,62 мм. Вартість такого БТР від 150 до 300 тисяч доларів США.

Характеристики YPR-765 PRI

Бронювання — зварний алюмінієвий корпус з рознесеною сталевою бронею та пінополіуретаном між бронелистами

Екіпаж — 3 людини

Має 7 місць під десант.

Характеристики YPR-765 PRI

Окрім БТР для десанту, YPR є в таких версіях, як розвідка, машина для інженерних завдань, швидка тощо. 13-тонна машина здатна розвивати до 61 км/год та проїхати до 490 км. В Україну відправили з Нідерландів близько 196 БТР YPR-765 PRI. Перша згадка про них на полі бою датується 2022 роком. Військові ЗСУ відзначили їхню маневреність.

Раніше "Телеграф" писав про альтернативне використання танків Abrams від США в ЗСУ — вони можуть "бачити" далі, ніж інші моделі, а також працювати в одній системі з іншою переданою американською технікою. Для цього має бути встановлена відповідна спостережна система.