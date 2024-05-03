Що зміниться для українських чоловіків із 18 травня: Десять фактів про мобілізацію

Наприкінці травня українців чекатиме ряд змін, які стосуються мобілізації

Починаючи з 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Він змінить правила реєстрації та призову військовозобов'язаних під час воєнного стану. "Телеграф" зібрав найголовніші з них

1.До війська з 25 років

Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з 25 років, а не 27. Таким чином до війська можна бути призваним з 25 до 60 років.

2.У ТЦК треба йти самому

Військовозобов’язані мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі чи електронному кабінеті. Якщо цього зробити, то громадянин понесе відповідальність.

При чому, військовозобов'язані мають оновити свої дані самостійно, не очікуючи повістки про уточнення даних. ТЦК цікавлять адреса проживання, номер телефону, адресу е-пошти, інші персональні дані.

3.Обмежено придатних не буде

Закон скасовує статус "обмежено придатний", а усі чоловіки від 18 до 60 років із таким статусом мають знову пройти медкомісію. Відповідно до наказу Міноборони №402 придатність ділитиметься на категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до військових ВНЗ);

придатний для виконання специфічних завдань.

4.Новий список хвороб

Після ухвалення нового закону про мобілізацію виникла потреба змінити й накази, за якими працювали військкомати. Зокрема, змінити критерії щодо придатних та непридатних. Вони визначаються у новому списку хвороб.

Придатними вважатимуться люди із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу, хронічними вірусними гепатитами з незначними порушеннями функцій та навіть онкологією. Більше подробиць читайте у статті "Телеграфу" "Оновлено список захворювань для придатних та непридатних: як самому дізнатись, чи візьмуть служити і куди саме".

5.Сюрприз для боржників з аліментів

Ще одне нововведення передбачає, що якщо чоловік не сплачує аліменти, то тепер його можуть мобілізувати. Нині батьки 3 та більше дітей мають право на відстрочку. Але за несплату аліментів протягом трьох місяців відстрочку можуть анулювати.

ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість. Якщо безвідповідальний батько втратить відстрочку, то він може потрапити до лав ЗСУ.

6.Чоловіки-біженці без паспортів

Закон про мобілізацію обмежить консульські послуги чоловікам за кордоном, якщо вони є військовозобов'язаними та не стали на облік. Так, без військово-облікового документа за кордоном не можна буде отримати внутрішній український або закордонний паспорт.

Серед заборонених для них послуг тепер внесення до закордонного паспорта інформації про неповнолітню дитину, видання свідоцтва про народження, нотаріальні послуги (посвідчення довіреностей, дозвіл на перетин кордону неповнолітнім, заява про прийняття/відмову від спадщини).

Це правило не стосується чоловіків, яким дозволено виїжджати через пільги.

7.Е-кабінет

Електронний кабінет військовозобов'язаного має позбавити чоловіків необхідності йти до ТЦК. У реєстрі мають бути дані про місце проживання і роботу військовозобов'язаного, номер телефону та е-пошта (за наявності), результати військово-медичних оглядів, дані про батьків і дітей, водійські права, судимості, виїзди за кордон, володіння іноземними мовами та наявність дозволу на зброю.

Цю інформацію ТЦК має надати сам громадянин, завантаживши на телефон е-кабінет і внести інформацію.

8.Штрафи

За порушення правил військового обліку у звичайний час штраф буде становити від 8 500 грн до 17 000 грн. За порушення законодавства про мобілізацію під час особливого режиму штраф становитиме від 34 000 грн до 51 000 грн. Для посадових осіб підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку, за порушення правил штраф буде становити від 153 000 грн до 204 000 грн.

9.Треба мати при собі військовий документ

Всі чоловіки з 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ. При цьому неважливо, перебуваєте ви на військовому обліку чи ні. Військовий квиток повинні мати про собі навіть ті, кого виключили з нього. Перевіряти його можуть уповноважені представники ТЦК, поліцейські, а також прикордонники. Дійсність перевірятимуть через Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

10. Друга автівка на армію

Військово-транспортний обов'язок тепер стосуватиметься власників понад одного автомобіля. У них зможуть мобілізувати транспортний засіб, особливо, якщо це пікап, позашляховик чи вантажівка.

Раніше "Телеграф" пояснював, з якими хворобами хребта не можуть мобілізувати. Серед діагнозів, за якими особа визнається непридатною — сколіоз, остеохондроз тощо.