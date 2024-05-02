Компенсація за неотримане речове майно: чи передбачена вона для мобілізованих бійців

Більшість бійців купують собі спорядження

Військові в Україні після звільнення зі служби мають право на певні виплати. Одна з таких здійснюється як компенсація за неотримане речове майно, але таке нарахування не передбачено для мобілізованих осіб.

Згідно з даними інформаційного агентства АрміяInform, посилаючись на інструкцію "Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період", військові, що були мобілізовані, звільняються у запас у формі, що була куплена за власні кошти. Предмети одягу, що були не видані з якихось причин, під час звільнення не видаються.

У агентстві додають, що бійці можуть звільнитись у запас у цивільному одязі.

Тому, підсумовуючи вищесказане, мобілізовані бійці не отримають компенсацію за недоотримане речове майно, адже у них немає заборгованості по ньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 4 головні речі впливають на розмір місячного грошового забезпечення військового в Україні.