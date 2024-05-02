Компенсация за неполученное вещевое имущество: предусмотрена ли она для мобилизованных бойцов

Большинство бойцов покупают себе сами снаряжение

Военные в Украине после увольнения со службы имеют право на определенные выплаты. Одно из таких осуществляется в качестве компенсации за неполученное вещевое имущество, но такое начисление не предусмотрено для мобилизованных лиц.

Согласно данным информационного агентства АрмияInform, ссылаясь на инструкцию "Инструкции об организации вещевого обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины в мирное время и особый период", мобилизованные военные увольняются в запас в форме, которая была куплена за собственные средства. Предметы одежды, которые не были выданы по каким-либо причинам, во время увольнения не выдаются.

В агентстве добавляют, что бойцы могут уволиться в запас в гражданской одежде.

Поэтому, подытоживая вышесказанное, мобилизованные бойцы не получат компенсацию за недополученное вещевое имущество, ведь у них нет задолженности по нему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 4 главных вещи влияют на размер месячного денежного обеспечения военного в Украине.