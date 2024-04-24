До 6700 гривен ежемесячно: при каких обстоятельствах военному назначают такую выплату

Выплаты распространяются на членов семьи

Военнослужащие в Украине, получившие звание или ордена, рассчитывают на выплаты, помощи и льготы.

Бойцы, у которых есть орден За мужество III степени, имеют право на погребение на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом говорится в издании Факты ICTV.

Согласно данным, такие военные могут рассчитывать на финансовую помощь от государства, которое будет поступать ежемесячно и его размер составляет 6700 гривен.

Кроме этой выплаты также предусмотрена еще одна денежная помощь в сумме от 3 до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена За мужество всех трех степеней. То есть деньги будут поступать его семье.

По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, бойцы, участвовавшие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которые, начиная с 2014 года, награждены орденом За мужество трех степеней (то есть они получили все три ступени), признаются теми лицами, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Какие льготы предусмотрены для лиц, имеющих заслуги перед Родиной

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", есть 11 льгот, а именно:

надбавки к пенсиям или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо получаемой ими пенсии в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, разовая денежная помощь в размере, определяемая Кабинетом министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины, которая выплачивается ежегодно до 5 мая;

по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное бесплатное личное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов, внеочередная бесплатная личная госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы ухода на пенсию. Эти льготы также относятся к членам семьи кавалера ордена (жены, мужа и детей младше 18 лет);

первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и изделиями медицинского назначения, приобретенные по рецептам врача, доставка по заключению лекарства домой;

бесплатное первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением. Порядок предоставления путевок определяется Кабинетом Министров Украины (действие этой льготы остановлено на 2023 год);

освобождение от оплаты услуг за оформление документов на право собственности на квартиру при ее приватизации;

получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончание строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины;

внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на этом предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство после ликвидации предприятия, учреждения или организации;

предоставление указанным лицам ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время;

выплата жене (супруге) и детям в возрасте до 18 лет в случае смерти (гибели) единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти (гибели), в расчете на месяц на одного человека.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военным, которые на передовой, будут начислять новую выплату.