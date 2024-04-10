Более 150 тыс грн за Героя Украины: кому могут присвоить звание и произвести выплату

Нужные документы следует подать в органы социальной защиты населения

Военные, которым были присвоены определенные звания, имеют право на выплату. При Герое Украины посмертно государство семьи погибшего насчитает до 151 400 гривен.

Как объясняет адвокат и представитель общественной организации Платформа прав человека Евгений Воробьев в комментарии для Фактов ICTV, награждение государственными наградами производится указом Владимира Зеленского. Военному или его семье вручается государственная награда и документ.

Кому назначается Герой Украины посмертно

Согласно закону "О государственных наградах Украины", такое звание присваивается гражданам Украины, если те совершили выдающийся героический поступок или трудовое достижение. Кроме того, к Герою Украины также прилагается орден Золотая звезда и орден Государства.

Кто может получить выплаты за звание и какова их сумма

Как говорится в постановлении "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося героического поступка", денежное вознаграждение получит:

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (далее – Герой Украины);

членам семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с празднованием ордена Золотая Звезда посмертно, или в случае смерти Героя Украины (далее – члены семей).

Размер денежной выплаты рассчитывается в 50-кратной сумме прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. В 2024 году эта сумма составляет 151400 гривен.

Для получения денежного вознаграждения член семьи представляет лично или направляет по почте органу социальной защиты населения по месту жительства заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием собственного текущего счета в банковском учреждении. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка заявление подает его законный представитель.

К заявлению прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке (для выплаты денежного вознаграждения жене или мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины (для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дополнительные мотивационные выплаты рассматривает Рада для привлечения украинцев в ряды ВСУ.