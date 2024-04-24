До 6700 гривень щомісяця: за яких обставин військовому призначають таку виплату

Виплати поширюються на членів родини

Військовослужбовці в Україні, які отримали звання чи ордени, розраховують на виплати, допомогу та пільги.

Бійці, у яких є орден За мужність ІІІ ступеню, мають право на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це мовиться у виданні Факти ICTV.

Згідно з даними, такі військові можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави, яка надходитиме щомісяця і її розмір складає 6700 гривень.

Окрім цієї виплати, також передбачена ще одна грошова допомога в сумі від 3 до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена За мужність усіх трьох ступенів. Тобто гроші надходитимуть його сім'ї.

За словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, бійці, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом За мужність трьох ступенів (тобто вони отримали всі три ступені), визнаються тими особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Які пільги передбачені для осіб, що мають заслуги перед Батьківщиною

Згідно зі законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", є 11 пільг, а саме:

надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога у розмірі, що визначається Кабінетом міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 травня;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове безплатне особисте обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста госпіталізація та лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Ці пільги також стосуються членів сім’ї кавалера ордену (дружини, чоловіка та дітей віком до 18 років);

першочергове безплатне забезпечення ліками, лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;

безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначається Кабінетом міністрів України (дія цієї пільги зупинена на 2023 рік);

звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру під час її приватизації;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом міністрів України;

позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного та автомобільного транспорту;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на цьому підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування після ліквідації підприємства, установи чи організації;

надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим, які на передовій, нараховуватимуть нову виплату.