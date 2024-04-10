Більше 150 тис грн за Героя України: кому можуть присвоїти звання та здійснити виплату

Потрібні документи треба подати до органів соціального захисту населення

Військові, яким було надано певні звання, мають право на виплату. За Героя України посмертно держава сім'ї загиблого нарахує до 151 400 гривень.

Як пояснює адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов у коментарі для Фактів ICTV, нагородження державними нагородами провадиться указом Володимира Зеленського. Військовому або його сім'ї вручається державна нагорода та документ.

Кому призначається Герой України посмертно

Згідно зі законом "Про державні нагороди України", таке звання надається громадянам України, якщо ті здійснили визначний геройський вчинок або трудове досягнення. Окрім того, до Героя України також додається орден Золота зірка і орден Держави.

Хто може отримати виплати за звання та яка їх сума

Як мовиться у постанові "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", грошову винагороду отримають:

особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка (далі – Герой України);

членам сімей осіб, яким надано звання Герой України з відзначенням ордена Золота Зірка посмертно, або у разі смерті Героя України (далі – члени сімей).

Розмір грошової виплати розраховується в 50-кратній сумі прожиткового мінімуму, який було встановлено для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2024 році ця сума складає 151 400 гривень.

Для отримання грошової винагороди член сім’ї подає особисто чи надсилає поштою органові соціального захисту населення за місцем проживання заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням власного поточного рахунка в банківській установі. За малолітню чи неповнолітню дитину, заяву подає її законний представник.

До заяви додаються копії:

паспорта громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

свідоцтва про шлюб (для виплати грошової винагороди дружині або чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) – для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України (для виплати грошової винагороди батькам загиблого).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які додаткові мотиваційні виплати розглядає Рада для залучення українців до лав ЗСУ.